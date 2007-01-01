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Спорт

Хоккеисты «Калуги» дважды выиграли в Брянске

Очередные матчи Национальной молодежной лиги прошли 26 и 27 ноября.
Дмитрий Ивьев
11:51 сегодня
0 252
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Калужане сначала обыграли в Брянске местную команду со счетом 5:2, а на следующий день – 4:3.

Наши спортсмены сохранили лидерство в турнирной таблице западной конференции.

Также 27 ноября в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет группы «А» калужский «Космос» победил ХК «Кристалл» из Мурома со счетом 10:2.

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antiT-14

Ну, а с кого еще содрать бабло, как не с самых законопослушных обычных жителей Калуги! То что РСО недополучают деньги с большого кол-ва юр.лиц общеизвестно. Но разбираться с ними долго и нудно, да и многих не смотря на долги запрещено отключать от снабжение. Ну, и некоторое кол-во бывших руководителей РСО, находящихся под следствием, тоже показывает как расходуются деньги аккуратных плательщиков за коммунальные услуги. А про наших депутатов, что сказать ? Мы их сами выбирали, так что осуждать их за антинародную позицию! Давайте выберем нормальных, и лучше, не от партии этой власти! Может толк и будет!

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