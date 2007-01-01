Хоккеисты «Калуги» дважды выиграли в Брянске

Очередные матчи Национальной молодежной лиги прошли 26 и 27 ноября.

Калужане сначала обыграли в Брянске местную команду со счетом 5:2, а на следующий день – 4:3.

Наши спортсмены сохранили лидерство в турнирной таблице западной конференции.

Также 27 ноября в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет группы «А» калужский «Космос» победил ХК «Кристалл» из Мурома со счетом 10:2.