Хоккеисты «Калуги» дважды выиграли в Брянске
Очередные матчи Национальной молодежной лиги прошли 26 и 27 ноября.
Калужане сначала обыграли в Брянске местную команду со счетом 5:2, а на следующий день – 4:3.
Наши спортсмены сохранили лидерство в турнирной таблице западной конференции.
Также 27 ноября в рамках первенства ЦФО по хоккею среди юниоров до 18 лет группы «А» калужский «Космос» победил ХК «Кристалл» из Мурома со счетом 10:2.
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