Рукопашники из Калужской области привезли четыре награды со всероссийских соревнований

Калужские спортсмены, занимающиеся рукопашным боем, завоевали четыре награды на всероссийских соревнованиях памяти Олега Бутейко в Калининграде.

Юлия Толбатова, Сева Дасни и Александр Афонаскин стали серебряными призерами, а Анжелика Антипова и Диана Чистякова — бронзовыми.

За звание лучших боролись более 500 спортсменов из 35 регионов России. Теперь калужане готовятся к первенству ЦФО в Липецке. Оно пройдет с 12 по 16 декабря.