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Спорт

Рукопашники из Калужской области привезли четыре награды со всероссийских соревнований

Софья Фирсова
14:31 сегодня
0 342
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Калужские спортсмены, занимающиеся рукопашным боем, завоевали четыре награды на всероссийских соревнованиях памяти Олега Бутейко в Калининграде.

Юлия Толбатова, Сева Дасни и Александр Афонаскин стали серебряными призерами, а Анжелика Антипова и Диана Чистякова — бронзовыми.

За звание лучших боролись более 500 спортсменов из 35 регионов России. Теперь калужане готовятся к первенству ЦФО в Липецке. Оно пройдет с 12 по 16 декабря.

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Лента комментариев
amorph

и хорошо, он там ни к чему😀

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mrTJohn

Если сказали, что не планируют, это абсолютно не значит, что не повысят.

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best85

Двумя высшими - какими? Если очное "Бауманский" и то не сразу...) А если онлайн высшее хоть три ,то в лучшем случае пирожки приносить. Вот слесарь,токарь, фрезеровщик на станках ЧПУ или сварщик после ПТУ это как минимум стартовая зарплата от 50т.рублей первый год.

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VGA

Зачем врать? Сейчас ограничений по возрасту нет.

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Shredder

Надо полностью запретить езду на самокатах по тротуарам, они очень мешают пешеходам, неужели не понятно.

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mrTJohn

И простые самокаты с велосипедами и роликами запретить до 16 лет. А то ишь... сбивают людей. Пусть вон, на тролейбусах катаются. 😂

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