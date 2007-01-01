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Калужане выиграли шесть медалей на чемпионате России по плаванию

В Санкт-Петербурге выясняли лучших около 900 спортсменов.
Дмитрий Ивьев
12:36 сегодня
0 224
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Первым на дистанции 200 метров на спине стал калужанин Дмитрий Савенко. У него же «бронза» на 100 метрах комплексным плаванием.

Третье место у Алины Гайфутдиновой на 50 метрах вольным стилем. Также она завоевала «серебро» на 100 метрах на спине.

У Михаила Вековищева «бронза» на 100 метрах баттерфляем.

Также третье место у мужской в комбинированной эстафеты в составе Дмитрия Савенко, Максима Голубева, Андрея Николаева, Владислава Герасименко и Ивана Кустова.

- Все медалисты из спортшколы олимпийского резерва «Олимп» г. Обнинска, - рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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