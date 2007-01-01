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Спорт

В Калуге пройдет международный турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка»

В предыдущие годы спортсменов принимал Обнинск, однако сейчас в честь 90-летия Ларисы Латыниной соревнования перенесли во Дворец спорта.
Дмитрий Ивьев
15:20 сегодня
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- С 3 по 4 декабря во Дворце спора «Центральный» будут выступать звезды большого спорта из России и других стран, а также спортсмены из нашего региона, - рассказали во вторник в региональном Минспорта. - Будет использовано профессиональное оборудование, подаренное спортшколе от министерства спорта РФ.

3 декабря старт турнира в 12:00, 4 декабря – в 11:00. На трибуны можно будет попасть бесплатно.

Кроме того, 4 декабря пройдет вечерний гала-концерт звезд гимнастики.

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