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Главная Новости Спорт Калужские гиревики выиграли 10 золотых медалей на Кубке мира в Китае
Спорт

Калужские гиревики выиграли 10 золотых медалей на Кубке мира в Китае

В составе сборной России наш регион представляли семь спортсменов из жуковской спортшколы «Маршал».
Дмитрий Ивьев
09:59 сегодня
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Трижды на пьедестал поднимался Иван Кулаков. Ему не было равных в длинном цикле и двоеборье в категории 95 килограммов. Также с Леонидом Чирков он выиграл эстафету. Кроме того, у Чиркова «золото» в длинном месте (95+).

Ирина Мартынова выиграла длинный цикл и рывок.

Также первые места в длинном цикле у Милены Трофимовой и Александра Барбакова, в рывке - у Натальи Барбаковой, в двоеборье – у Максима Шарова, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

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Лента комментариев
mrTJohn

Смешно вещаете. Неужели вы думаете, что беспилотники летят по фото и роликам в сетях? Все прекрасно направляется и отслеживается по спутникам и снимкам с них. Взрывы и пожары фиксируются на тепловизионных снимках со спутников. А вот штрафы направлены на то, чтобы граждане поменьше знали, ну и заработать деньжат, если первое не выходит.

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M

Главное по телеку молчок и всё хорошо.

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