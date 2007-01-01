Калужские гиревики выиграли 10 золотых медалей на Кубке мира в Китае

В составе сборной России наш регион представляли семь спортсменов из жуковской спортшколы «Маршал».

Трижды на пьедестал поднимался Иван Кулаков. Ему не было равных в длинном цикле и двоеборье в категории 95 килограммов. Также с Леонидом Чирков он выиграл эстафету. Кроме того, у Чиркова «золото» в длинном месте (95+).

Ирина Мартынова выиграла длинный цикл и рывок.

Также первые места в длинном цикле у Милены Трофимовой и Александра Барбакова, в рывке - у Натальи Барбаковой, в двоеборье – у Максима Шарова, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.