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Главная Новости Спорт В Калуге стартовали соревнования по прыжкам в воду
Спорт

В Калуге стартовали соревнования по прыжкам в воду

Турнир проходит во Дворце спорта «Центральный» и посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина.
Дмитрий Ивьев
09:10 сегодня
0 344
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В Калуге выступят 66 спортсменов из 10 регионов.

Лучших выявят в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 метра и с вышки 5, 7,5 и 10 метров, а также в синхронных прыжках.

В открытии турнира 22 ноября приняли участие министр спорта Калужской области Олег Сердюков, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Вход на трибуны свободный. Начало соревнований в воскресенье – в 10:00. С собой нужна сменная обувь или бахилы.

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Лента комментариев
ILR

Ну написал бы "я" поддерживаю, а тут прям "мы".

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:58 сегодня
3 1498
ILR

Судя по статье, то очередное направление отойдёт нашему практически монополисту. Когда ждать очередного повышения стоимости проезда?...

...
Авто и транспорт
«Пора что-то решать»: в Калуге жалуются на безобразие с автобусом №10
09:56 сегодня
1 1398
Василёк

а вчерашний снегопад - не считается ?

...
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Улицу Мичурина почти успели заасфальтировать до снегопада
09:48 сегодня
1 662
Meshootka

Новостью было бы его принципиальное несогласие. А так - это вечный "одобрямс".

...
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Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
09:11 сегодня
3 1498
Василёк

а погода не мешает ?

...
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В Калуге припаркованные машины мешают асфальтировать улицу Мичурина
23:00 22.11
1 1488
ajax

Да и не время сейчас для безудержного веселья.

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
22:57 22.11
2 2146
Василёк

еще бы он не поддержал

...
Общество
Губернатор Калужской области поддержал президента в готовности защищать Россию
22:33 22.11
3 1498
ajax

Накануне зимы - самое время!)) Да, такие работы оцениваются дороже, но будет ли калужанам хорошо от того, что асфальт по весне сойдёт вместе со снегом???

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют на 9 часов
19:03 22.11
1 4256
ниссан

а каким образом? стояк перекроите?😀

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужанам начнут отключать воду за долги
18:36 22.11
1 1874
kalugavip

Вы серьезно??? До 1 декабря все кому надо закупятся сполна. Да и маркетплейсы никто не отменял. Очередной закон, который не действует...

...
Общество
В Калужской области ввели запрет на торговлю пиротехникой
18:02 22.11
2 2146
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