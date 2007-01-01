В Калуге стартовали соревнования по прыжкам в воду

Турнир проходит во Дворце спорта «Центральный» и посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Ларюшкина.

В Калуге выступят 66 спортсменов из 10 регионов.

Лучших выявят в индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 метра и с вышки 5, 7,5 и 10 метров, а также в синхронных прыжках.

В открытии турнира 22 ноября приняли участие министр спорта Калужской области Олег Сердюков, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин и главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

Вход на трибуны свободный. Начало соревнований в воскресенье – в 10:00. С собой нужна сменная обувь или бахилы.