В Калуге стартовала Открытая лига баскетбола 3х3
Спортсмены в течение четырех дней будут соревноваться во Дворце спорта «Центральный».
В турнире участвует 40 команд школьной и молодежной лиг из разных регионов, сообщили 22 ноября в министерстве спорта Калужской области.
Игры школьников продлятся до 25 ноября, а молодежь выяснит сильнейших 26-26 ноября.
Также в начале декабря запланирован суперфинал Единой континентальной лиги 3х3.
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