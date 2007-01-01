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Спорт

В Калуге стартовала Открытая лига баскетбола 3х3

Спортсмены в течение четырех дней будут соревноваться во Дворце спорта «Центральный».
Дмитрий Ивьев
14:42 сегодня
0 344
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В турнире участвует 40 команд школьной и молодежной лиг из разных регионов, сообщили 22 ноября в министерстве спорта Калужской области.

Игры школьников продлятся до 25 ноября, а молодежь выяснит сильнейших 26-26 ноября.

Также в начале декабря запланирован суперфинал Единой континентальной лиги 3х3.

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Лента комментариев
Надежда НН

Мы живём рядом со стороны остановки, и нас вполне устраивала прежняя разметка, из двора, где находится клиника Фомина постоянно то выезжают, то в,езжают машины, приходится стоять и ждать, не видим смысла в переносе перехода, стало очень неудобно!

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В Калуге разметка запутала пешеходов
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amorph

Может на социалистическую?😬

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amorph

Куда летел торопыга?..

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1 834
Максим Розен

Общественные обсуждения? Это стёб такой? Сейчас о них в лучшем случае узнаёшь из Госуслуг. Надо наконец-то нормально научиться информировать население.

...
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15:48 сегодня
6 4478
Василёк

любители окунуться делают это там ежедневно без всяких бесполезных министерств. И для особо одаренных, 23 ноября - это еще даже не зима.

...
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1 492
Андрей Ермишин

"В результате выяснилось, что земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году"

...
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Василёк

нормальный человек такой дом не купит - энергетика не та. А денисов почему не хочет его выкупить ? Для него это - копейки. Продолжил бы историческое судьбу домика.

...
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13:18 сегодня
2 2942
maks17

Возле 7 школы на светофоре такая же фигня при повороте налево к Широкой...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяют режим работы светофоров на Тарутинской
13:04 сегодня
2 1288
Булкин

Увидев ядерный гриб, неспеша выдвигайтесть в сторону кладбища: ибо живые позавидуют мертвым.🤪

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