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Спорт

Калужские хоккеисты выиграли со счетом 10:1

«Космос» удачно выступает в первенстве ЦФО среди юниоров до 18 лет.
Дмитрий Ивьев
16:40 сегодня
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Калужская команда 20 ноября победила «Созвездие» из Воронежа со счетом 10:1.

Четыре шайбы на счету Ивана Катыхина, хет-триком отличился Игорь Терехов, рассказали в региональном Минспорта.

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