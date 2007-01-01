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Спорт

В Обнинске строят второй лед

На территории ледовой арены у спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» заасфальтировали дополнительные парковочные места, сообщил 21 ноября министр спорта региона Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
12:42 сегодня
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Он напомнил, что второй лед в Обнинске будет создан в 2025 году. Там смогут заниматься с учетом тренировочной арены более 350 человек.

- На объекте площадью 3000 кв. м. разместятся ледовая арена размером 56x26 метров, административно-бытовой комплекс и техническая часть с медицинским блоком, - пояснил министр.

Ледовая арена строится в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» и концессионного соглашения.

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M

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