О калужском спорте рассказали на федеральном ТВ
Наш регион стал героем выпуска программы «География спорта» на «Матч ТВ», сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Авторы связали нынешнее положение спортивной отрасли с космосом, рассказав в том числе о Константине Циолковском.
Съемочная группа побывала на тренировочных площадках «Спутник» и «Орбита», во Дворце спорта «Центральный».
- Калуга недаром считается колыбелью космонавтики! А наши спортсмены - яркие звезды спортивного небосвода! – прокомментировал Сердюков.
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