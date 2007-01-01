О калужском спорте рассказали на федеральном ТВ

Наш регион стал героем выпуска программы «География спорта» на «Матч ТВ», сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Авторы связали нынешнее положение спортивной отрасли с космосом, рассказав в том числе о Константине Циолковском.

Съемочная группа побывала на тренировочных площадках «Спутник» и «Орбита», во Дворце спорта «Центральный».

- Калуга недаром считается колыбелью космонавтики! А наши спортсмены - яркие звезды спортивного небосвода! – прокомментировал Сердюков.