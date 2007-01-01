Знаменитые футболисты «Спартака» сыграют в Калужской области

Турнир среди ветеранов пройдет в Кирове 30 ноября.

С командами из Калуги, Кирова и Обнинска сыграют легенды «Спартака»: Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Мостовой, Дмитрий Кузнецов, Валерий Шмаров, Валерий Кечинов, Дмитрий Хлестов, Константин Головской, Евгений Поляков. Ожидается также приезд Олега Романцева.

Начало турнира в Кирове – 14:00, сообщил глава районной администрации Игорь Феденков.

Билеты выдадут юным футболистам города, ветеранам футбола, действующим футболистам, а также трудовым коллективам, принимавшим участие в спартакиаде трудящихся Кировского района.