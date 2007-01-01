Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу

Регион представляли спортсменки из Калуги, сообщили 20 ноября в региональном министерстве спорта.

Серебряным призером Всероссийских соревнований стала Александра Корнеева в прыжках 180 секунд. Также Александра вместе с Тамарой Торопиной, Дарьей Мамаевой и Ксенией Токаревой завоевали «бронзу» в прыжках четырех человек.

Также в рамках Всероссийского фестиваля калужанки выиграли медали всхе достоинств: