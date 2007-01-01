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Спорт

Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу

Регион представляли спортсменки из Калуги, сообщили 20 ноября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
11:26 сегодня
0 338
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Серебряным призером Всероссийских соревнований стала Александра Корнеева в прыжках 180 секунд. Также Александра вместе с Тамарой Торопиной, Дарьей Мамаевой и Ксенией Токаревой завоевали «бронзу» в прыжках четырех человек.

Также в рамках Всероссийского фестиваля калужанки выиграли медали всхе достоинств:

  • «Золото» – Валерия Юдина (3 медали), Вера Груздева (3 медали), Милана Миргоязова (2 медали), Екатерина Плешенкова (4 медали), Ирина Котуранова (2 медали), Светлана Корнеева, Любовь Анисимова, Александра Корнеева (2 медали), Алина Тихонова (3 медали) и Светлана Коняхина (2 медали).
  • «Серебро» – Валерия Юдина, Вера Груздева (2 медали), Екатерина Плешенкова, Светлана Корнеева, Сафина Хадирова, Александра Корнеева, Ксения Токарева, Александра Чекарева и Виктория Евстафьева.
  • «Бронза» – Милана Миргоязова, Любовь Анисимова (2 медали), Сафина Хадирова (2 медали), Виктория Качан (2 медали), Дарья Мамаева и Тамара Торопина.

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Лента комментариев
Meshootka

"Чиновники заявили, что претензий к подрядчику нет. Затягивание сроков власти не комментировали". Всё что можно сказать о качестве "проверки".

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:24 сегодня
3 900
M

булыжником каким то замостили

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:20 сегодня
3 900
M

Плитка там слишком грубая. У меня проблемы со спиной и стало неудобно ходить там.

...
Авто и транспорт
В Калуге завершился ремонт площади Победы
10:19 сегодня
3 900
best85

Во какой "супер герой" вначале разрешил,затем запретил ! Можно подумай что вырубать начали без предварительного согласования проекта !

...
Общество
Дмитрий Денисов запретил рубить деревья на Кубяка
10:16 сегодня
4 1534
maks17

Может это и правильно, раз не успевают.А ямы и трещины на Первомайской заделать-это по силам?

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
10:12 сегодня
2 764
shurup

В 2006 году товарищ Артамонов, анонсируя план "Калуга 650", говорил, что через пять лет в Калуге будет проживать 650 тысяч человек.

...
Обнинск
Обнинску прогнозируют прирост населения
10:11 сегодня
2 1070
Meshootka

Раскопать и бросить, но обязательно пообещать "что как только - так сразу". Чувствуется хозяйский подход к проблемам города. (фейспалм).

...
Авто и транспорт
Ремонт улицы Чижевского продолжат только в 2025 году
09:53 сегодня
2 764
mrTJohn

Смешно. Рыбака если с сетью поймают, сотни тысяч штрафов. Травить рыбу гораздо дешевле чем есть или продавать.

...
Обнинск
За загрязнение Протвы компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей
09:46 сегодня
1 492
harier

Вобщем, как я и говорил.

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
09:03 сегодня
5 4324
Shurez

Так же пробку там создают сотрудники заводов со стороны Глаголева - идут сплошным потоком (просится светофор с кнопкой "по требованию") и при повороте на Силикатный - та же делема - выход с проходной на зебру и напротив остановка (+ парковочные места)... Особенно по утрам - идя на работу или после выхода из маршруток/троллейбусов нескончаемый поток и в 16-00...

...
Авто и транспорт
Власти Калуги рассказали о новой схеме движения на Синих мостах
08:09 сегодня
5 4324
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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