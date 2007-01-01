Калужанки отличились на всероссийских соревнованиях по роуп-скиппингу
Регион представляли спортсменки из Калуги, сообщили 20 ноября в региональном министерстве спорта.
Серебряным призером Всероссийских соревнований стала Александра Корнеева в прыжках 180 секунд. Также Александра вместе с Тамарой Торопиной, Дарьей Мамаевой и Ксенией Токаревой завоевали «бронзу» в прыжках четырех человек.
Также в рамках Всероссийского фестиваля калужанки выиграли медали всхе достоинств:
- «Золото» – Валерия Юдина (3 медали), Вера Груздева (3 медали), Милана Миргоязова (2 медали), Екатерина Плешенкова (4 медали), Ирина Котуранова (2 медали), Светлана Корнеева, Любовь Анисимова, Александра Корнеева (2 медали), Алина Тихонова (3 медали) и Светлана Коняхина (2 медали).
- «Серебро» – Валерия Юдина, Вера Груздева (2 медали), Екатерина Плешенкова, Светлана Корнеева, Сафина Хадирова, Александра Корнеева, Ксения Токарева, Александра Чекарева и Виктория Евстафьева.
- «Бронза» – Милана Миргоязова, Любовь Анисимова (2 медали), Сафина Хадирова (2 медали), Виктория Качан (2 медали), Дарья Мамаева и Тамара Торопина.
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