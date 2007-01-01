Калужане выиграли 19 медалей на первенстве мира по универсальному бою
Турнир проходил в Домодедово и собрал более 700 спортсменов из 19 стран, сообщили 20 ноября в министерстве спорта Калужской области.
Наш регион в составе сборной России представляли спортсмены Спортивной школы по борьбе г. Калуга, а также спортшколы «Луч», СК «ЛукаС» и СПК «Атлант».
Золотые медали на счету Софьи Беляковой, Ангелины Демехиной и Миланы Молотковой.
Вторые места заняли Ангелина Демехина, Ярослав Мурадов, Александра Свяжина, Иван Филимонов и Анна Вострецова.
Бронзовые медали у Софьи Беляковой, Дениса Бугрова, Богдана Максимкина, Матвея Молоткова, Александры Свяжиной, Ивана Филимонова, Егора Константинова, Максима Коняйчева, Матвея Рослякова и Анны Свяжиной.
Отметим, что медали разыгрывались в нескольких дисциплинах.
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