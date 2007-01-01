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Калужане выиграли 19 медалей на первенстве мира по универсальному бою

Дмитрий Ивьев

Турнир проходил в Домодедово и собрал более 700 спортсменов из 19 стран, сообщили 20 ноября в министерстве спорта Калужской области.

Дмитрий Ивьев 358 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники