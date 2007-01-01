Реконструкция стадиона в Барятино начнется в 2025 году

Этот вопрос во вторник, 19 ноября, обсуждался на личном приеме жителей, который провел губернатор Владислав Шапша.

- В селе это место притяжения любителей спорта разных возрастов, - отметил глава региона. - Здесь проводят тренировки, соревнования, футбольные матчи, спортивные праздники. С обновлением стадиона преобразится и вся центральная часть райцентра.

Работы планируется провести в несколько этапов. На 2025 год намечены работы на футбольном поле. Там будет новое покрытие и две беговые дорожки.