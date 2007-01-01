Калужанки выиграли три медали на соревнованиях по фитнес-аэробике
Турнир проходил в городе Сосновоборск в Красноярском крае, сообщили 19 ноября в региональном министерстве спорта.
Участниками состязаний были 300 человек из разных регионов.
Калужская команда «Астерия» выиграла в дисциплине «аэробика-5 человек» 11-13 лет.
Кроме того, в спортивной аэробике-соло среди участниц 10-12 лет Тамара Торопина стала первой, а Мария Стасюк – второй.
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