Калужанки выиграли три медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

Турнир проходил в городе Сосновоборск в Красноярском крае, сообщили 19 ноября в региональном министерстве спорта.

Участниками состязаний были 300 человек из разных регионов.

Калужская команда «Астерия» выиграла в дисциплине «аэробика-5 человек» 11-13 лет.

Кроме того, в спортивной аэробике-соло среди участниц 10-12 лет Тамара Торопина стала первой, а Мария Стасюк – второй.