Калужские спортсмены привезли пять медалей с Первенства России по паралимпийскому плаванию

Два воспитанника спортшколы олимпийского резерва «Труд» вернулись с наградами с Первенства России по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Калужской области.

Соревнования проходили в подмосковном городе Раменское. Они собрали 367 участников из 43 регионов страны.

Полина Талалаева успешно выступила, заняв первое место на дистанции 50 метров баттерфляем и выиграв серебряные медали на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем. Евгений Черников также отличился, завоевав две бронзовые медали на дистанциях 100 и 400 метров вольным стилем.