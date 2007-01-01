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Главная Новости Спорт Калужанка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо
Спорт

Калужанка выиграла «бронзу» Кубка России по дзюдо

Соревнования среди глухих спортсменов проходили в Уфе, сообщили 19 ноября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
12:40 сегодня
0 398
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Калужанка Есения Павлова стала третьей в категории до 48 килограммов.

Есения занимается у Юлии Семёновой в спортивно-адаптивной школе «Эверест».

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Вся Калуга перекопана. Без проведения работ. Просто раскупали и забыли. Ааа забыл надо подождать 2 года, тогда вспомнят, если конечно об этом кто-то напишет. А на третий год - плитка.

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новость из паралельной вселенной. тоже не понимаю какое отношение к нашей реальности это все имеет. Там у них тоже заказуху публикуют.

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Сейчас хоть видно, что кто-то выходит на дорогу. А из кустов будут неожиданно выпадать. Надо знак 1.27 для водителей установить.

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