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Главная Новости Спорт В Калужской области стартовало первенство ЦФО по самбо
Спорт

В Калужской области стартовало первенство ЦФО по самбо

Соревнования проходит в Людиново.
Дмитрий Ивьев
10:17 сегодня
0 308
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Церемония открытия прошла 18 ноября с участием министра спорта региона Олега Сердюкова.

Выявлять сильнейших в разных весовых категориях будут 400 спортсменов из 16 регионов.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

...
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Василёк

скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

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С матершиной мы родились, С матершиной мы живем, С матершиной мы учились, С матершиной и помрем, Матершину мы вкушали С материнским молоком...

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Отвлёкся и поэтому часть времени на планёрке общался культурно и цензурно, а не как обычно? :)

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- Раскопки проводили жители дома, - ответили в горуправе.

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ниссан

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Василёк

правильно только мутные афилированные ооо могут организовывать поборы с граждан. Конкуренты им не нужны.

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5 4300
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