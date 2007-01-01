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Спорт

В Калуге пройдет турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка»

Соревнования состоятся 3-4 декабря во Дворце спорта «Центральный», сообщил в понедельник министр спорта региона Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
14:51 сегодня
0 324
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В предыдущие годы гимнасты соревновались в Обнинске, но сейчас турнир решили перенести в Калугу.

Это связано с несколькими юбилеями.

Девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной исполняется 90 лет, ее медалям 60 лет. Кроме того, спортивной школе Латыниной – 20 лет, а самому турниру – 10.

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