В Калуге пройдет турнир по спортивной гимнастике «Золотая чайка»

Соревнования состоятся 3-4 декабря во Дворце спорта «Центральный», сообщил в понедельник министр спорта региона Олег Сердюков.

В предыдущие годы гимнасты соревновались в Обнинске, но сейчас турнир решили перенести в Калугу.

Это связано с несколькими юбилеями.

Девятикратной олимпийской чемпионке Ларисе Латыниной исполняется 90 лет, ее медалям 60 лет. Кроме того, спортивной школе Латыниной – 20 лет, а самому турниру – 10.