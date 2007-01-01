Калужане выиграли две медали на первенстве России по дзюдо
Соревнования спортсменов в возрасте до 21 года прошли в Рязани, сообщили 18 ноября в министерстве спорта региона.
Калужскую область представляли дзюдоисты из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».
Александра Рябченко выиграл весовую категорию до 78 килограммов.
А Владимир Досяк стал вторым в весовой категории до 100 килограммов.
Оба участника выполнили норматив мастера спорта по дзюдо.
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