+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли две медали на первенстве России по дзюдо
Спорт

Калужане выиграли две медали на первенстве России по дзюдо

Соревнования спортсменов в возрасте до 21 года прошли в Рязани, сообщили 18 ноября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
14:50 сегодня
0 132
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужскую область представляли дзюдоисты из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Александра Рябченко выиграл весовую категорию до 78 килограммов.

А Владимир Досяк стал вторым в весовой категории до 100 килограммов.

Оба участника выполнили норматив мастера спорта по дзюдо.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
M

русский мир

...
Общество
В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей
12:44 сегодня
1 1278
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1792
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 3056
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 3030
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4284
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1258
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4830
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2498
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2130
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3694
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6ImJDVy9PeGVtSG9pM0VkRkZ6QndLL2c9PSIsInZhbHVlIjoiT1d4bXk2WFU5K1pRUEdadExQVjNYTDV5WTBvajNreS9xQ1N6U0dubHdaQm1PMWxaNEk1UzlLQlVGWDl6YWJlR2pDemJSK0tBYy85Wm45VUhBbytEbWY1cnE1Z3dnVS9zN3d2V1ZETVA2ejdlNHpTM3Z0OTk3d2d6WHJjTG9zelpSUVVqUGFNUDErSFN5WHFsQjF4QnhLRWRaUnRmaGZ5K24zdmZpbzdlVkc4Yko0NzEvLy9VUXZYSTdpRlFaU2NxM0d2Zy8vaGV6UnoxTTRnQ3Z3Y1Y2MU9OVGFySExNdktBN3lTU1JWMlZvNDV5eThCeU9CN3NROFQwUUpmYUFUdnhMVUtUUE1HRXNQRDdHQkhra3czVmR1clJ5OGNKaXc5VDdBRlowblZRekNpVkZ1VVJPUmVKdUJVUEQrVVU3TFdsZU5TSXFHNktYcW1lK0VRM1hJT05yZk1INHhuVmtVUFNOR0gvczdCRnprQTFEa3ZsbXBCdHM2WTdVaHZWMUNtZUl0WE9EZFY5NEVTZ2hGRXE3cmRtWkxyRytyaGRZOWlOUmhqQW93cUl6WTBMdmNWdFdaQm53dnhGMUtYVnRZRDZlazVHUzd4MUt2V0pZeGVORzBPMUtBT0NPS3Fjb01sSVdlSWdXNFNxMTU3T3ZhSWNMQmxCTk5iWTF0aEY3VTRPeWhhZTE0Y3hZVnBpWVBaZWl4a2gvYkp3TXN6dGtranZzU1J1V212c0kvTyt6WTB0bXFSQVc0ZTgySmRlMHlFWjdON0NOaTNobmRhQlAvNEJrOHgzQUh5dFdMVWFPdDJCYzQ1WFhsdjF6bGVlQnVHV2hEN1lmRDlBTlBsaEVlQSIsIm1hYyI6ImQ4YzAyMTUwYWY2NjMwYmNkNGU0YmNlM2FhM2E1NzM4NTUzNjAyOWQ0NTc4NjhkYTVmZGMxMjQ4ODYwMTU4ZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InkyQzdWQUgyaFhTbzA2TkRHREMydFE9PSIsInZhbHVlIjoidytSc1VTbzlNQVVuUHFWcjFaand4ZXJOUzhlcmZXL0ZPUTlIL0lZVE5BYnBCdEFISWIraHU4WERRY1FBM01uYWlSK29mVHcyaXN5WW5qUi9tNno1THJTK2w2QklQV2JnVVprQUdGT3RaY2VUcEloN1JrRFVsNGszSjZmalFEeWtGc21lR242WUkwQ1dXNVljUUlub3NPelZqcTdpaTFlUFEzTUFueDd4Z0pySEFXZldkSGJ3R2s1a3FKeDNmS3R3T0tYZUkxYWhINDk4bmg3UldPY2lZZTNtNUt5NjFYTzNBd2RZNm5qcnhLNUczNEllMUczU2JUVmhPODdQZHFQSDdFcWZmZUdOL0ZqaHRyRmlFWWVORXJBSFVTYm14MXQwNjh2ZFVsNjZORzNEK1pZSC85Y2Vucm9Vb3pKbkhLcVV4dnRSdldPL1p1RUE2RXVZS1B5NzN4T2tCdWg0d2VsTHErbWFsLzc3eW1WSVF3emJnVkFzTmppV1pTdkVzb2NoRzFURXYxZk44dWpIWDZtV1pMTHlNYTFDUTNYczc1RThucFdVRUtjcUhuS0RabHlWU29LTWtVUlVZeEdyZHdEcCIsIm1hYyI6IjNiNDA0YjU4ZTNhNGRlYjkxNDM3MDBlNzBkNDJhOWQzNjA3ZDBmMTZiMzkxOWY5Y2E4NGI1NjM2ZTQ4YzE2YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+