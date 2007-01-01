+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Обнинские волейболисты дважды проиграли на выходных
Спорт

Обнинские волейболисты дважды проиграли на выходных

Дмитрий Ивьев
09:54 сегодня
0 260
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Первой лиге чемпионата России среди мужских команд клуб из наукограда уступил «Охотно» со счетом 0:3 по партиям.

Девушки из волейбольного клуба «Обнинск» в Иванове встречались с «Заречье-УОР2» и проиграли в пяти партиях.

Новости по тегу
обнинск
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1662
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 2978
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 2912
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4158
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1156
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4680
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2410
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2038
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3614
ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:28 17.11
8 4158
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IkdoZWRuT09XVHU1YTUvVnlTRVJ5T2c9PSIsInZhbHVlIjoidG9rN3pjUjMxQ2VMUjNDWEtVTjgvd1FMK2lEeTM3K3hCRWtPODdNYzlNdDNnRnArQVdRTUtCeTkySXJYNCtxTzFyK2hqNjFkOW9lUmUxd1dRbzVZc3IxRXpaRU5mYkFzV1E4NGQrTFZuYjUybFRpQU4wSWJDMU1nSDFISTBRVmNCdEc1aUdkamdLWlI2Z3BQdmtIdi9xSndxM3pVaFd4UHBON08rc205N2lGd21EaC9DcE1tMSszUmg0dVZha2ErTmkxUjNRYzFKN0ptdGZyVG5KaldRcUY0Yy9iMlh2cXBpOEd4ZTdUb3BGZmlWbml1SGhqby9pOUpxenk3Q1FLMjRLOHpRZFhVajRha084WnB3c3RLRDZucnlRREtuQURaWjkyYVV6Nkx4T1RJMGlKRjNvTFpyNFlaMC9CQ0F6MXVXMmdRZkxJTTRySUNNYnM3UGhZMkRoakM1NnErZnJrcFM3WHRUQkQyYStaZU9lOU1KZTlyS1VvaXAxVzN4TWhVb0lKdFV2V2toU2Z6ODVMVEJ0QnFhMDZtU2RtbTNuTDNPZ3RxOW8yZ0IwRjlaUTBDdi93WFF3TE9EWGhjNVY4TUlYNHJOYlZTbDQ4d1FpZFhBREJ5d1I1azdqV0w3V1U4SklYcURRSmN5UVdodko4UDJ1YVI4b29nQWNPRVRtUEZYYnArQVlYeEJkcytuYjZEeTVpQW4wRHlPVFFXRXVzMWZ5U0NKRFpFTHE5L0puSkc2QzliTFBPVVdxSG1iNStZOU9zS0ZKRE9RNWlFNjdoMVZqNEFPdjNLbm5VUDBtbGcrS291aU5OWXUwS1BIbEZjSVZjU0dNSWJOU2syS1JmbiIsIm1hYyI6IjhmMTQwY2M5M2FlNjY1OTMxZTA0M2I4ZTE0NDY5ODEwZjIzMDg0YjQ4MjM2YzY2OWY4ZGZiMjNkNzZhYTg5NDUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjFXaHZHUDVubkJZZXZRRmNGcjM4MWc9PSIsInZhbHVlIjoiTGJpNSsxMUhUWFlmWWluNlkwUkw4SVpYV3o5cHNXNk1CWFZFZG4vVUFFcGVUQzNPNXRoZzBMNTZUOXNBMi9pSjJ0S2h1anlnd0ZEU0NIS2h4Zm1Cek5uUlNudnBUVlRmN1VING5saCs2c1dyWThUSUdKRXMvazY0cU1yWGIwT0lyQU4zc01UREpaM2hicHRjTzVhVEtQSlhEcERIOHBKNG0vUlZYWHlJTG8vcUFxSGg2Z0RYV2ZRbHNGek5PV2F0UW5zMkcvbTRjNlkyMlQxZExuWXJDODAwNlQvNzByRm1aNkkzOGF3TjkwR3ZiVzl4TzliTHZLa3hZbWpYZTVJNzMxY0FTQWRULzJ6VGJZUlFiWUVrR2huYVNVNW4zUlVEYW8xamZqOWZqVW5LazRFZUE5a25jNDltY1Z2dis2Y1VZWkRVS0dZdlYvandhdnV1K3VhK1B6SWFvb3lrWGZ6eitIVng5dUZpV0ZPUXgvNjdVZkxrVktlT0ZlTGdPSTdQWGRONDNZaDNSbHlUalpvaFRKSDFVYzVCcDJYSzNoSG1ybk1hc1htTy9tbS9ZYXlkb3hWUnNsR2ppNHl5enVKRCIsIm1hYyI6IjA2ZmIyMDY4YjMzODQxY2M2OGYzMzAyNmU5MDUzMDQyNmU2N2VmZmI3N2UwODRkNDM5ZDU1NzhmMjg0YTI0ZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+