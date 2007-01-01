Обнинские волейболисты дважды проиграли на выходных

В Первой лиге чемпионата России среди мужских команд клуб из наукограда уступил «Охотно» со счетом 0:3 по партиям.

Девушки из волейбольного клуба «Обнинск» в Иванове встречались с «Заречье-УОР2» и проиграли в пяти партиях.