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Спорт

Калужане одержали победу на Всероссийском Кубке Защитников Отечества

Софья Фирсова
09:52 сегодня
0 374
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Сборная из шести калужан выступала в дисциплинах «волейбол сидя» и «армрестлинг» и завоевали в последнем "золото" и "серебро".

Успех наших земляков отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он рассказал, что ветераны СВО достойно представили Калужскую область на соревнованиях, где участвовало более 200 спортсменов из 62 регионов страны.

Губернатор акцентировал внимание на важности физкультуры для реабилитации ветеранов, подчеркнув, что в регионе создаются условия для их тренировок и участия в соревнованиях. Открыты направления по стрельбе из лука, стендовой стрельбе и конному спорту. Владислав Шапша также добавил, что спорт способствует не только восстановлению, но и укреплению братских связей среди ветеранов.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ajax

на манеже "Заря"

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VGA

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ниссан

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