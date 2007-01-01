Калужане одержали победу на Всероссийском Кубке Защитников Отечества

Сборная из шести калужан выступала в дисциплинах «волейбол сидя» и «армрестлинг» и завоевали в последнем "золото" и "серебро".

Успех наших земляков отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он рассказал, что ветераны СВО достойно представили Калужскую область на соревнованиях, где участвовало более 200 спортсменов из 62 регионов страны.

Губернатор акцентировал внимание на важности физкультуры для реабилитации ветеранов, подчеркнув, что в регионе создаются условия для их тренировок и участия в соревнованиях. Открыты направления по стрельбе из лука, стендовой стрельбе и конному спорту. Владислав Шапша также добавил, что спорт способствует не только восстановлению, но и укреплению братских связей среди ветеранов.