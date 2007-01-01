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Новость дня Спорт

«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»

Софья Фирсова
19:32 сегодня
0 438
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В воскресенье, 17 ноября, прошли матчи последнего, 18-го тура первого этапа Второй лига «А». Наши футболисты встречались с ФК «Сибирь». Игра прошла в Новосибирске на манеже "Заря".

Наша команда проиграла со счетом 0:2. Голами отметились Владимир Лаптев на 29-минуте и Антон Кобялко на 47 минуте. В обороне «Калуги» вновь был сумбур и нелепые ошибки. Скорее всего, у команды уже не осталось сил после провального сезона.

Это поражение стало для команды шестым подряд. Последняя победа калужан была в июле. Тогда «Калуге» удалось обыграть «Сибирь» в самом начале сезона, но на этом удача наших спортсменов покинула. «Калуга» заняла последнее место в группе «Золото». Весной 2025 года наша команда будет выступать в группе «Серебро».

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ниссан

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ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

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ajax

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M

бастрыкину пусть напишет

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Alexandr Seva

Так могли сделать только в калуге и всем известные подрядчики, которые одни и те же под разными названиями фирм выигрывают тендеры. В ФАС написать что ли, чтобы проверили...

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дядя саша 1

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Ну да конечно работы по ремонту ведутся после наступления отопительного сезонаю........ж...............

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Ну хоть где-нибудь парковку уберут

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Белый Орёл

Оставить однозначно

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Белый Орёл

И вообще полная ахинея и порнуха КП40 куча -----------------------

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