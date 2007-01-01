«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»

В воскресенье, 17 ноября, прошли матчи последнего, 18-го тура первого этапа Второй лига «А». Наши футболисты встречались с ФК «Сибирь». Игра прошла в Новосибирске на манеже "Заря".

Наша команда проиграла со счетом 0:2. Голами отметились Владимир Лаптев на 29-минуте и Антон Кобялко на 47 минуте. В обороне «Калуги» вновь был сумбур и нелепые ошибки. Скорее всего, у команды уже не осталось сил после провального сезона.

Это поражение стало для команды шестым подряд. Последняя победа калужан была в июле. Тогда «Калуге» удалось обыграть «Сибирь» в самом начале сезона, но на этом удача наших спортсменов покинула. «Калуга» заняла последнее место в группе «Золото». Весной 2025 года наша команда будет выступать в группе «Серебро».