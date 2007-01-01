«Калуга» сыграет с «Сибирью» в заключительном туре «Золота»

В воскресенье, 17 ноября, футбольный клуб «Калуга» встретиться с ФК «Сибирь». Выездная игра в рамках 18 тура состоится в Новосибирске на манеже «Заря».

Игра начнется в 14:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть в сообществах футбольного клуба в социальных сетях.

Напомним, что «Калуга» уже встречалась с «Сибирью» в первом туре. Тогда наша команда одержала единственную победу в этом сезоне.