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Новость дня Спорт

«Калуга» сыграет с «Сибирью» в заключительном туре «Золота»

Софья Фирсова
10:26 сегодня
0 196
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В воскресенье, 17 ноября, футбольный клуб «Калуга» встретиться с ФК «Сибирь». Выездная игра в рамках 18 тура состоится в Новосибирске на манеже «Заря».

Игра начнется в 14:00. Прямую трансляцию матча можно посмотреть в сообществах футбольного клуба в социальных сетях.

Напомним, что «Калуга» уже встречалась с «Сибирью» в первом туре. Тогда наша команда одержала единственную победу в этом сезоне.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

...
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18:23 16.11
3 2384
Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

...
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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
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3 2384
Василёк

даже не смешно уже.

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
17:57 16.11
1 1920
Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

...
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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
17:53 16.11
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Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

...
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17:16 16.11
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Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 16.11
2 2428
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

...
Общество
В Калуге взлетели цены на такси
10:00 16.11
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kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва беспилотника в Калужской области
09:37 16.11
1 12932
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

...
Общество
Калужане смогут наблюдать метеорный поток Леониды
22:57 15.11
2 2544
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
21:47 15.11
9 16528
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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