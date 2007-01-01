Калужане станут участниками «Кубка защитников Отечества»

Соревнования среди участников СВО пройдут в Краснодарском крае, сообщили 14 ноября в министерстве спорта региона.

Область будут представлять восемь человек.

В рамках «Кубка защитников Отечества» пройдут состязания по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу и волейболу сидя.

Перед поездкой на турнир с участниками встретились министр спорта

Олег Сердюков и председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев.