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Спорт

Калужане станут участниками «Кубка защитников Отечества»

Соревнования среди участников СВО пройдут в Краснодарском крае, сообщили 14 ноября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
07:02 сегодня
0 314
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Область будут представлять восемь человек.

В рамках «Кубка защитников Отечества» пройдут состязания по пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольному теннису, пауэрлифтингу, армрестлингу и волейболу сидя. 

Перед поездкой на турнир с участниками встретились министр спорта

Олег Сердюков и председатель Заксобрания Геннадий Новосельцев.

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