На футбольном матче между Таджикистаном и Непалом отработает судья из Калуги
Российские арбитры снова принимают участие в международных соревнованиях.
Футбольная организация ФИФА обнародовала составы судей на ближайшие товарищеские матчи национальных команд.
На роль главного судьи игры, которая состоится 13 ноября, назначен 38-летний калужанин Евгений Кукуляк.
Вместе с ним также будут работать Егор Болховитин и Дмитрий Сафьян.
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