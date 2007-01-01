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Главная Новости Спорт На футбольном матче между Таджикистаном и Непалом отработает судья из Калуги
Спорт

На футбольном матче между Таджикистаном и Непалом отработает судья из Калуги

Российские арбитры снова принимают участие в международных соревнованиях.
Анастасия Каторгина
14:37 сегодня
0 334
Фото: РФС
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Футбольная организация ФИФА обнародовала составы судей на ближайшие товарищеские матчи национальных команд. 

На роль главного судьи игры, которая состоится 13 ноября, назначен 38-летний калужанин Евгений Кукуляк.

Вместе с ним также будут работать Егор Болховитин и Дмитрий Сафьян.

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