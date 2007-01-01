Калужане выиграли 11 медалей на соревнованиях по адаптивному тхэквондо
Турнир «Юность России» и Кубок России проходили в Новосибирске, сообщили 13 ноября в министерстве спорта Калужской области.
Наш регион представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест».
Золотые медали завоевали в своих категориях калужане Арина Егорова, Денис Коган и Юлия Саакян.
Состязания проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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