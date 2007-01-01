-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужане выиграли 11 медалей на соревнованиях по адаптивному тхэквондо
Спорт

Калужане выиграли 11 медалей на соревнованиях по адаптивному тхэквондо

Турнир «Юность России» и Кубок России проходили в Новосибирске, сообщили 13 ноября в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
0 440
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наш регион представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест». 

Золотые медали завоевали в своих категориях калужане Арина Егорова, Денис Коган и Юлия Саакян.

Состязания проходили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Буквально ходют под себя.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге фекалиями затопило подвал жилого дома
11:25 сегодня
1 1310
Василёк

Прикормленное комовское рекламное агентство пытается догнать инфляцию. Но вот тут хот какая-то польза. Главное чтобы из дров вывески не появились.

...
Благоустройство
В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
10:21 сегодня
1 6540
Василёк

к след. зиме-то хоть успеют ? Или она опять наступит невзначай ?

...
Благоустройство
В Калуге не успеют до холодов заасфальтировать все разрытия
10:17 сегодня
2 1724
Василёк

композиции, для законченного вида, не хватает забора с колючкой по периметру.

...
Благоустройство
В Калуге собираются снести патриотичную бытовку
10:14 сегодня
1 3160
best85

Печальная история))

...
Криминал
Житель Калуги хранил в гараже больше 1000 литров спиртного
10:07 сегодня
2 2170
Василёк

а добавок, чтобы лед не образовывался на асфальте при минусовых температурах этот сказочный чиновник еще не изобрел ?

...
Общество
В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
10:06 сегодня
4 1842
Shurez Госавтоинспекция объявила о массовых проверках в Калуге...
Криминал
Калужанина отправили мести улицы за пьяную езду
09:35 сегодня
2 1288
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Таких "внимательных" летунов приглашаю в наш парашютный клуб в Грабцево....

...
Происшествия
В Калуге 10-летний мальчик провалился в открытый колодец
08:42 сегодня
1 3932
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не бывает погоды ни мрачной, ни плохой, как мы обычно говорим....

...
Погода
Мрачную погоду прогнозируют в Калуге
08:39 сегодня
1 1266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Куды обращаться, так как метла у меня есть.

...
Благоустройство
В горуправе Калуге появится должность главного садовника
08:36 сегодня
3 3034
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6IldpTG40YjJoUUNqM2JsTUIwekNqdEE9PSIsInZhbHVlIjoiSzlObHpMS0NRWHdwOEN2bEJqdVNPWWVHNTlSWlVHM2NnYXVPa3VMN09LTUFrM2w4aFRzWGxKLzY3L09HU3V6S1JPWmxxUHhXeTBIRGtINTk3RlRRRjFNZnFUQXdqV04zazBReFYwN0ZNUWNZU1BtdzJnVVpkT0J5S3dyRXBIOGtZVHBidnhJb1J0eGY2cjFGZFpzZ204dDVtUFZPTUhFb2FoRFNLOEFPU215QzFFWEVlbjZhL2R1U2Y1MEV3aUZVMDN3VFh4ekpVcngrSHVxTE5QYTN3Wkg3QTBDWC8yK3VnTkdrcXcyQXJ3RWdhVDRnZzFOdUMvNi9DTE5Id09QTE45OXJXSDgxeVVCbFFXcXE3Y2lkcmVXcFVjNkd3SjU5MjlpcG9VVHREK2U1OWpIbmpqTFRMVGtyZUpadmxqUnRWSDlPRHE1RnlrVGduMFdHR2NnV0tBWmZGQU9mRzNzZ1BraHdWM1lwcTlFQ1ptSUVHR0pkRXdQSXY0QmJiTHpvM1F3T1VSSk1xaGdxVjk2VU9GWmhJZUV2N1hHUzdRc3h0MjliZThRSTBUeTBFTXpvTEVsWCsvQVRuL0Y3QzM0dFJjaWpBZTFIOVpyclEzcDVmeHdGVzNzQU5OaWlrZ01xN1VYS0QwYkVpSXJzR2Y4bDRLaitiMGJjdXNPUWdtOUpPQTZVdDAzNEx1eXZWWWVRK0hWV1R6RnNsK3BFc0ZaR0d6Vmo4eElVUEVqZkt5U2JPdkxmR0FreWdzOTlBQWV0V1FZdEs4VFRVSzl6OGR4NTBzenJYWHlXZk9QOStWdEIwdmV6MEE1TTRhQ0hETUc0SEdaZWxaMTRwMWgyR0h2bSIsIm1hYyI6Ijk2YWMzNDlmY2JkNjUxZjc0YTQ3OGM4ZDFhZjk1ZTU3ZDAzYzg0MGY1NTcwNmRhMTE4NTFlYWE5YjViMGZlN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjlVMjdDbmI2NlBCZzRBaEdMVXYwM0E9PSIsInZhbHVlIjoiSXdoNHVsN1FlM2VUU0FIMlVLTEV6WTk0akF1K2EvdnB2QkZwazBLMGQ3ZVBxSk5TZW9mVlR0ZW95RlZwMFhLNzNTNTlqZkMyTkdKVVhKZlJ6d3dVaFJMbTRuYm5WaDN1RFpIOWVxVDFlNGk3djhNWU9WVWo0S2hENHdnMUc1QUpheFBwSmtKeWliRkZibEl2RHlPSkVEdm5aVWVuaUZwQ3ArU2tuMEVaMXBUWmV5anV0ZUFhNWFFaTVINncvV2YzRFBQaWxhVjVOejNLclBlV25CWngxdFcvbHdMU2hrU2ZkZFZ2TG9tZ0w1d1g0b2lONEhRQkYyMmZzQlV4T2pXNXZEa21vM3FYcUEvcEVrNlNURXdGemJRUHFTSk9aM2VnbHp2OURySlZ0ZGlzNlpMb1hYWHZoMFM2Q2w1V1F0dk80UTh1dGo3YVNnVjAvZ2hCdFpkdkxqa0EvTHVJVlBodEVhOFhUVGVGS2NJQk1QMnI4UnlzbDgzUzUyWld1ank2bkE5a0h1dmdOVW9ZL1hWamhIN2N4Q1FaS0I5Q2l0dUpnbFVwT3BFZXduejJCclcxVWd2Z1hBaWxrL1dscDVROSIsIm1hYyI6ImYwZDMwYzU3YzU2MjgyMDYxOWZmY2ZkOGFjMzRiMDkzZTU5OGQyYmJkZjFmNmI1NTc3ZmI0ZjY1NzA3OWU3MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+