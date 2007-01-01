«Большая рыба» победила в турнире по дартс в Калуге
IV этап Кубка Циолковского по дартс состоялся в субботу, 9 ноября.
Осенний дартс-марафон собрал у мишеней 13 команд из Калуги, Тарусы, Спас-Деменска и Тулы.
Он стал одним из самых массовых турниров по дартс на калужской земле: 52 «снайпера» сражались за медали высшей пробы.
Первое место досталось Туле, на втором и третьем команды из Калуги.
— В упорной борьбе в финал пробились тульская сборная «Big Fish» и калужская банда «Капитан Морозова».
Триумфаторами турнира стали гости из «оружейной столицы»: в решающие моменты нервы туляков оказались крепче, а броски - точнее. За калужанами - «серебро» и «бронза», - рассказала нам руководитель Федерации дартс.
Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь