«Большая рыба» победила в турнире по дартс в Калуге

IV этап Кубка Циолковского по дартс состоялся в субботу, 9 ноября.

Осенний дартс-марафон собрал у мишеней 13 команд из Калуги, Тарусы, Спас-Деменска и Тулы.

Он стал одним из самых массовых турниров по дартс на калужской земле: 52 «снайпера» сражались за медали высшей пробы.

Первое место досталось Туле, на втором и третьем команды из Калуги.

— В упорной борьбе в финал пробились тульская сборная «Big Fish» и калужская банда «Капитан Морозова».

Триумфаторами турнира стали гости из «оружейной столицы»: в решающие моменты нервы туляков оказались крепче, а броски - точнее. За калужанами - «серебро» и «бронза», - рассказала нам руководитель Федерации дартс.

Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.