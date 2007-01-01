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Новость дня Спорт

«Большая рыба» победила в турнире по дартс в Калуге

IV этап Кубка Циолковского по дартс состоялся в субботу, 9 ноября.
Анастасия Каторгина
18:46 сегодня
0 544
Фото: руководитель Федерации дартс
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Осенний дартс-марафон собрал у мишеней 13 команд из Калуги, Тарусы, Спас-Деменска и Тулы.

Он стал одним из самых массовых турниров по дартс на калужской земле: 52 «снайпера» сражались за медали высшей пробы.

Первое место досталось Туле, на втором и третьем команды из Калуги.

— В упорной борьбе в финал пробились тульская сборная «Big Fish» и калужская банда  «Капитан Морозова».

Триумфаторами турнира стали гости из «оружейной столицы»: в решающие моменты нервы туляков оказались крепче, а броски - точнее. За калужанами - «серебро» и «бронза», - рассказала нам руководитель Федерации дартс.

Победители были награждены кубками, медалями и грамотами.

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Лента комментариев
colorkaluga

Что Вы истерите то, вместе с автором видео? Видео смотрели? Собаки стоят на границе "своей" территории, машут хвостом... Никто никуда не пытается подойти... По Вашей логике, и людей, которые не очень добро посмотрели в Вашу сторону, нужно сразу уничтожать физически...

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16:59 сегодня
3 2498
Марина Папкова

Надеюсь люди напишут комментарии после прочтения. Интересно почитать обратую связь по поводу статьи)))

...
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Василёк

так же там и собачники своих питомцев считают возможным с поводка спускать. К ним нужно более жесткие меры применять.

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бирки повесили и что дальше ? А кто кормить будет животных ?

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не стоит благодарности

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закопают - снегом ! 🤫

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15:38 сегодня
1 1474
alexb82

Наши власти не будут действовать до тех пор пока насмерть кого то не загрызут, такие преценденты уже есть в России. Только физическое устранение.

...
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12:53 сегодня
3 2498
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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