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Спорт

Калужане выиграли 16 медалей на первенстве Тульской области по каратэ

Наш регион на соревнованиях представляли воспитанники «Академии спорта», рассказали 8 ноября в министерстве спорта. 
Дмитрий Ивьев
18:20 сегодня
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На турнир собралось около 400 участников из разных областей.

На счету калужан четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей. 

В своих категориях побед добились Руслан Далгатов, Егор Болотов, Полина Паршикова и Ангелина Пименова.

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