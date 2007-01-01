Калужане выиграли 16 медалей на первенстве Тульской области по каратэ
Наш регион на соревнованиях представляли воспитанники «Академии спорта», рассказали 8 ноября в министерстве спорта.
На турнир собралось около 400 участников из разных областей.
На счету калужан четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей.
В своих категориях побед добились Руслан Далгатов, Егор Болотов, Полина Паршикова и Ангелина Пименова.
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