Калужане выиграли 16 медалей на первенстве Тульской области по каратэ

Наш регион на соревнованиях представляли воспитанники «Академии спорта», рассказали 8 ноября в министерстве спорта.

На турнир собралось около 400 участников из разных областей.

На счету калужан четыре золотые, пять серебряных и семь бронзовых медалей.

В своих категориях побед добились Руслан Далгатов, Егор Болотов, Полина Паршикова и Ангелина Пименова.