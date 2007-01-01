Калужские шахматисты выиграли медали на первенстве ЦФО

Турнир проходил в Иваново.

Туда приехало около 500 участников.

В соревнованиях среди шахматистов до 19 лет Матвей Денисов из Ермолино выиграл шахматную композицию, рапид и блиц. В шахматах он стал третьим.

В рапиде и блице среди юношей до 15 лет выиграл Артур Авагян, Василий Мурашко был третьим в рапиде.

Среди девочек до 13 лет в шахматной композиции победила Лилия Шапкина. Также в этой дисциплине у девушек до 17 лет Анна Окружнова стала второй.