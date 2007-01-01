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Спорт

В Калуге стартовало первенство области по художественной гимнастике

На турнир, который проходит в спортивном центре «Анненки», съехалось около 650 участников, рассказали 8 ноября в министерстве спорта области.
Дмитрий Ивьев
17:20 сегодня
0 416
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За звание лучших сражаются не только калужанки, но и представительницы других регионов. Например, есть команды из Магадана, Оренбурга и Калининграда.

Победители поедут позже на чемпионат ЦФО.

Вход на трибуны для зрителей бесплатный.

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