В Калуге стартовало первенство области по художественной гимнастике
На турнир, который проходит в спортивном центре «Анненки», съехалось около 650 участников, рассказали 8 ноября в министерстве спорта области.
За звание лучших сражаются не только калужанки, но и представительницы других регионов. Например, есть команды из Магадана, Оренбурга и Калининграда.
Победители поедут позже на чемпионат ЦФО.
Вход на трибуны для зрителей бесплатный.
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