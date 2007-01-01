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В Калуге стартовало первенство области по художественной гимнастике

Дмитрий Ивьев

На турнир, который проходит в спортивном центре «Анненки», съехалось около 650 участников, рассказали 8 ноября в министерстве спорта области.

Дмитрий Ивьев 416 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники