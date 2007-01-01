Калужане поучаствуют в конкурсе «Самая спортивная семья России»
Он будет проходить онлайн.
Заявки принимаются до конца ноября, сообщили в пятницу в министерстве спорта Калужской области.
Всего будет семь категорий, среди которых, например, «Спортивная семья ГТО», «Семейное селфи на спорте» «Спортивная династия» и другие.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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