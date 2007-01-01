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Спорт

Калужане поучаствуют в конкурсе «Самая спортивная семья России»

Он будет проходить онлайн.
Дмитрий Ивьев
14:00 сегодня
0 200
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Заявки принимаются до конца ноября, сообщили в пятницу в министерстве спорта Калужской области.

Всего будет семь категорий, среди которых, например, «Спортивная семья ГТО», «Семейное селфи на спорте» «Спортивная династия» и другие.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Лента комментариев
ILR

КП всё падает вниз в своих публикациях и думаешь - вот оно дно, а нет...🤕

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