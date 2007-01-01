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Новость дня Спорт

Калужане завоевали семь медалей в соревнованиях по ездовому спорту

Спортсмены региональной федерации «Леджерити» продемонстрировали отличные результаты на соревнованиях за Кубок «Звезда Черноземья».
Владимир Андреев
07:31 сегодня
0 572
Министерство спорта Калужской области.
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Они приняли участие в 26 различных гонках, сообщило в четверг, 7 ноября, Минспорта Калужской области.

Заслуженный мастер спорта России Юлия Семенова завоевала золото в гонке на велосипеде с одной собакой по имени Тайр. В команде «Скороходы» Юлия вместе со Светланой Журавлевой и её питомцем Хондой заняли второе место.

Евгений и Иван Ларичевы, выступая в группе юниоров, получили золотые медали в дисциплинах «скутер» и «кросс».

Бронзовые медали присвоены Анжелике и Андрею Кузиным.

Юлия Семенова также приняла участие в первом открытом чемпионате и Первенстве Ярославской области, где с Тайром преодолела 5,5 километров по лесному бездорожью за 12 минут 42 секунды, опередив местную чемпионку более чем на две минуты.

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Лента комментариев
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