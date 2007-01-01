Калужане завоевали семь медалей в соревнованиях по ездовому спорту
Спортсмены региональной федерации «Леджерити» продемонстрировали отличные результаты на соревнованиях за Кубок «Звезда Черноземья».
Они приняли участие в 26 различных гонках, сообщило в четверг, 7 ноября, Минспорта Калужской области.
Заслуженный мастер спорта России Юлия Семенова завоевала золото в гонке на велосипеде с одной собакой по имени Тайр. В команде «Скороходы» Юлия вместе со Светланой Журавлевой и её питомцем Хондой заняли второе место.
Евгений и Иван Ларичевы, выступая в группе юниоров, получили золотые медали в дисциплинах «скутер» и «кросс».
Бронзовые медали присвоены Анжелике и Андрею Кузиным.
Юлия Семенова также приняла участие в первом открытом чемпионате и Первенстве Ярославской области, где с Тайром преодолела 5,5 километров по лесному бездорожью за 12 минут 42 секунды, опередив местную чемпионку более чем на две минуты.
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