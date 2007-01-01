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Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по чир-спорту

В Москве собралось более 1000 участников.
Дмитрий Ивьев
09:11 сегодня
1 594
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Калужскую область представляли команды «Глория» и «Мэри Денс» из Обнинска, которые выиграли соответственно «золото» и «серебро» в дисциплинах «чир-джаз-большая группа все возраста» и «чир-фристайл-большая группа все возраста». 

Кроме того, в парах Анна Клейменова с Варварой Серебряковой и Алена Родикова с Елизаветой Серебряковой также были близки к пьедесталу, рассказали 6 ноября в региональном Минспорта.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
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какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

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