Калужане выиграли медали на соревнованиях по чир-спорту

В Москве собралось более 1000 участников.

Калужскую область представляли команды «Глория» и «Мэри Денс» из Обнинска, которые выиграли соответственно «золото» и «серебро» в дисциплинах «чир-джаз-большая группа все возраста» и «чир-фристайл-большая группа все возраста».

Кроме того, в парах Анна Клейменова с Варварой Серебряковой и Алена Родикова с Елизаветой Серебряковой также были близки к пьедесталу, рассказали 6 ноября в региональном Минспорта.