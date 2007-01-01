Калужанин стал чемпионом на юниорском турнире по бильярду

Калужанин Иван Илюхин завоевал золотую медаль на турнире по бильярду «Юные легенды», сообщает Министерство спорта Калужской области.

Состязания проходили в столице и объединили 157 участников до 16 лет из 25 регионов России, которые соревновались в дисциплине «Свободная пирамида».

В результате Иван Илюхин, воспитанник спортшколы «Спартак», занял первое место и стал чемпионом турнира.

Калужскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов из отделения бильярдного спорта.