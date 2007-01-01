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Новость дня Спорт

Калужанин стал чемпионом на юниорском турнире по бильярду

Калужанин Иван Илюхин завоевал золотую медаль на турнире по бильярду «Юные легенды», сообщает Министерство спорта Калужской области.
Владимир Андреев
15:50 сегодня
0 694
Министерство спорта Калужской области.
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Состязания проходили в столице и объединили 157 участников до 16 лет из 25 регионов России, которые соревновались в дисциплине «Свободная пирамида».

В результате Иван Илюхин, воспитанник спортшколы «Спартак», занял первое место и стал чемпионом турнира.

Калужскую область на соревнованиях представляли 11 спортсменов из отделения бильярдного спорта.

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Лента комментариев
Василёк

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Shurez

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mik27

Сейчас зато никакой митинг не провести- сразу посадят.

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best85

Ну да,в пустыне живём (( А других проблем нет? Детям на лечение по 200 рублей собираем.

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ajax

Слава КПСС, отодвинули от темы спорта девушку, а то бы читали очередной опус на 5 листах про мучения местных игроков! Другой автор - иной подход. Нечего читать про местных мячепинателей. Пока - нечего!

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ajax

У этого автора "ляпы" - обычное дело.

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VGA

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17:23 04.11
4 5090
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
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