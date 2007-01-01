Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба

Эта победа дает клубу из Ленинградской области шансы занять третье место по итогам первенства.

В воскресенье, 3 ноября, ФК «Калуга» в рамках 16 тура Второй лиги А в группе «Золото» принимал у себя в гостях «Ленинградец».

Для нашего клуба эта встреча мало что решала – у космонавтов практически не осталось шансов уцепиться за «Золото» и избежать понижения в классе в будущем сезоне. А вот для «Ленинградца» эта игра была возможностью сохранить шансы запрыгнуть на пьедестал. Ведь за три матча до конца первенства этот клуб отделяет от второй и третьей строчки турнирной таблицы всего 2 очка.

И цифра три в этот день третьего числа им благоволила - «Ленинградец» забил в наши ворота три мяча, один из которых, стал трехсотым в истории клуба.

Калужане смогли на это ответить только голом престижа.

Под занавес чемпионата наш клуб с девятью очками замыкает турнирную таблицу и не имеет даже теоретических шансов подняться со дна.

10 ноября мы сыграем с курским «Авангардом», а наши вчерашние соперники встретятся в ПФК «Кубань», которая занимает вторую строчку, но в случае поражения от «Ленинградца» уступит свое место на пьедестале им.

Ну а единственным утешением для калужан может стать то, что, несмотря ни на что, наши футболисты не опустили руки и пытались отыграться до последнего. Это отметили и в штабе соперника.