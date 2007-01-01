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Главная Новости Спорт Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба
Новость дня Спорт

Магия цифр: третьего числа «Ленинградец» забил «Калуге» три мяча, один из которых стал трехсотым голом клуба

Эта победа дает клубу из Ленинградской области шансы занять третье место по итогам первенства.
Сергей ПЕТРОВ
12:20 сегодня
0 592
Фото ФК "Ленинградец"
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В воскресенье, 3 ноября, ФК «Калуга» в рамках 16 тура Второй лиги А в группе «Золото» принимал у себя в гостях «Ленинградец».

Для нашего клуба эта встреча мало что решала – у космонавтов практически не осталось шансов уцепиться за «Золото» и избежать понижения в классе в будущем сезоне. А вот для «Ленинградца» эта игра была возможностью сохранить шансы запрыгнуть на пьедестал. Ведь за три матча до конца первенства этот клуб отделяет от второй и третьей строчки  турнирной таблицы всего 2 очка.

И цифра три в этот день третьего числа им благоволила - «Ленинградец» забил в наши ворота три мяча, один из которых, стал трехсотым в истории клуба.

Калужане смогли на это ответить только голом престижа.

Под занавес чемпионата наш клуб с девятью очками замыкает турнирную таблицу и не имеет даже теоретических шансов подняться со дна.

10 ноября мы сыграем с курским «Авангардом», а наши вчерашние соперники встретятся в ПФК «Кубань», которая занимает вторую строчку, но в случае поражения от «Ленинградца» уступит свое место на пьедестале им.

Ну а единственным утешением для калужан может стать то, что, несмотря ни на что, наши футболисты не опустили руки и пытались отыграться до последнего. Это отметили  и в штабе соперника.

 

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Лента комментариев
Василёк

и в чем выражено это "преимущество" ? то что им можно будет в трех очередях вместо одной стоять ? так в каждой аптеке должно быть.

...
Общество
Старикам тут место: одна калужская аптека будет обслуживать преимущественно льготников
14:34 сегодня
1 1098
Василёк

почему же почему ? по традиции ! Есть ли хоть какой-то прожект в городе, который не затянулся ? Какие-то сказки про белого бычка рассказывают. Как-будто проект разрабатывали специалисты из владивостока, разглядывая здание по снимкам со спутника. А потом еще наверняка окажется что там какая-нибудь труба под домом проходит начтённая и поэтому неожиданно на фасаде появятся трещины. Да ? Странновато выглядит, почему решили вспомнить именно про этот прожект. Меня лично, например он особо не интересует. А вот про теннисные корты напротив, которые шапша обещал восстановить - я бы с интересом почитал, как там дела обстоят.

...
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ILR

Шёл третий год - всё по плану...😲

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VGA

Почему затянулась? Это калужская традиция...

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v1v2v3

Лучше напишите откуда взялся этот Ташир и на какие деньги начал свою деятельность..у этих организаций нет таких данных?

...
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v1v2v3

ничего не откроют все видят их работу замена труб убили половину дворов грязь ничего не сделано толком выпилили половину деревьев убили все к чему прикасаются...может правда Бастрыкину написать куда они деньги девают?

...
Авто и транспорт
Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
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29 14817
анархистка

Шел ноябрь 2024 года...🤓 Теперь новость звучит так: мост откроют в НОЯБРЕ.... ВСЁ! Какого года...обойдетесь, когда-нибудь откроют, если доживем....😎

...
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Сдачу Синих мостов в Калуге перенесли на ноябрь 2024 года
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29 14817
Александр KU

Мы уже заметили по резкому росту цен на молоко и масло. На 20 процентов.

...
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2 3082
Василёк

это очередная дискредитация министерства обороны, которое сообщает что у второй армии мира всего в достатке или даже в избытке ?

...
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17:50 03.11
1 1376
Mikle

Не нажрутся никак. Опасно, особенно когда теряется ощущение сытости.

...
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В Калуге платную парковку расширят 2 ноября
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6 3880
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