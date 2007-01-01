Калужан приглашают покидать дротики в честь Циолковского

9 ноября в областной столице состоятся командные соревнования по дартсу «Кубок Циолковского» 4-й этап.

Турнир начнется в 11:00 по адресу Никитина, 74.

Это региональные соревнования. В команде по пять человек: трое мужчин, одна женщина и один запасной. По планам, участников будет около 40.

Как нам рассказала руководитель Федерации дартс, покидать дротики могут все желающие, несформированные команды будут формировать на месте.