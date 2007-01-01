Калужанин выиграл всероссийские соревнования по конному спорту

Турнир проходил во Владикавказе в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», рассказали 29 октября в министерстве спорта региона.

Калужанин Альберт Халиков из спортшоклы олимпийского резерва по конному спорту стал сильнейшим на лошади Бетельгейзе.

В соревнованиях участвовали спортсмены из Москвы, Московской и Калужской областей, а также из Краснодарского края и Северной Осетии.