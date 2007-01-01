Наши спортсмены одержали очередную победу.

На льду Дворца спорта «Центральный» команда «Калуга» обыграла «Полет» из Рыбинска со счетом 6:3.

На игре с гостями из Ярославской области было жарко. После окончания третьего периода хоккеисты не справились с эмоциями и начали выяснять отношения, конфликт перерос в драку. Несколько спортсменов получили гематомы, а несколько рассечения.

30 и 31 октября наша команда будет играть с соперниками из Череповца.