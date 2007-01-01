Калужские хоккеисты одержали очередную победу
Наши спортсмены одержали очередную победу.
На льду Дворца спорта «Центральный» команда «Калуга» обыграла «Полет» из Рыбинска со счетом 6:3.
На игре с гостями из Ярославской области было жарко. После окончания третьего периода хоккеисты не справились с эмоциями и начали выяснять отношения, конфликт перерос в драку. Несколько спортсменов получили гематомы, а несколько рассечения.
30 и 31 октября наша команда будет играть с соперниками из Череповца.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь