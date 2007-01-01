Калужский министр передал спортинвентарь школе Первомайска

Олег Сердюков привез в этот город футбольные мячи и оборудование для плавания, сообщили 24 октября в региональном министерстве спорта.

Также он принял участие в церемонии вручения 11 судьям удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации для реализации комплекса ГТО.

Теорию тренеры изучали онлайн, а с практикой помогли директор Центра спортивной подготовки «Анненки» Дмитрий Коротков и руководитель калужского центра внедрения тестирования ГТО Юрий Тележкин.