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Спорт

Калужский министр передал спортинвентарь школе Первомайска

Дмитрий Ивьев
07:31 сегодня
0 304
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Олег Сердюков привез в этот город футбольные мячи и оборудование для плавания, сообщили 24 октября в региональном министерстве спорта.

Также он принял участие в церемонии вручения 11 судьям удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации для реализации комплекса ГТО.

Теорию тренеры изучали онлайн, а с практикой помогли директор Центра спортивной подготовки «Анненки» Дмитрий Коротков и руководитель калужского центра внедрения тестирования ГТО Юрий Тележкин.

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Лента комментариев
VGA

Ну, прям приструнили 😃

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ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

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После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

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