Калужские хоккеисты обыграли гостей из Брянска со сетом 10:1

Клуб «Космос» успешно выступает в первенстве ЦФО среди юниоров.

В разгромном поединке тремя шайбами отметился Игорь Терехов. У Мирона Талдонова два гола.

Еще по одной шайбе забросили Арсений Карпушин, Егор Теличко, Роман Малахов, Кирилл Власов и Матвей Богомолов.

После победы над «Брянском» калужане занимают третье место в группе «А» турнира, который проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили 24 октября в Минспорта.