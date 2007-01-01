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Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты обыграли гостей из Брянска со сетом 10:1
Спорт

Калужские хоккеисты обыграли гостей из Брянска со сетом 10:1

Клуб «Космос» успешно выступает в первенстве ЦФО среди юниоров.
Дмитрий Ивьев
09:01 сегодня
0 408
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В разгромном поединке тремя шайбами отметился Игорь Терехов. У Мирона Талдонова два гола.

Еще по одной шайбе забросили Арсений Карпушин, Егор Теличко, Роман Малахов, Кирилл Власов и Матвей Богомолов.

После победы над «Брянском» калужане занимают третье место в группе «А» турнира, который проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили 24 октября в Минспорта.

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VGA

Ну, прям приструнили 😃

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ajax

Очень информационно рассказано, не правда ли, автор? Вы не знаете, как пишутся подобные новости? Кто, где, каким образом и т.д.!

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

После кровопролитного сражения 12 октября в Малоярославце, Наполеон не терял надежды пробиться к Калуге с её большими запасами продовольствия, фуражом, теплыми квартирами, и решил идти на Калугу окружным путем, через Медынь. Кавалерией французов в этом сражении руководил граф Тышкевич, а русской - генерал Иловайский. С каждой стороны в бою участвовало примерно по 1200 человек. Местность, где произошло это сражение, представляла собой очень неудобную территорию для кавалерийского сражения: болотистая почва, перемежающаяся лесами. А основную часть, как русского, так и французского отрядов составляла именно кавалерия.

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mrTJohn

Тут надо по статье дебилизм судить. Чем ведьма то виновата?

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Появился еще один художник...😃

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Tomer Savoia

А когда завалит снегом - будет ровненько! )))

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ajax

25 октября - День таможенника. Но вряд ли к этому празднику приурочат. Скорее - ко Дню автомобилиста, в ближайшее воскресенье... А будь праздник в Феврале - дотянули бы?))

...
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Проезд по Синим мостам в Калуге откроют 25 октября
17:14 24.10
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