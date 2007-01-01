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В Калужской области семь районов получат комплекты спортинвентаря

Дмитрий Ивьев

Они отмечены за успехи в рамках проекта «Спорт в моем дворе», рассказали 24 октября в министерстве спорта региона.

Дмитрий Ивьев 322 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники