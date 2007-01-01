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Спорт

В Калужской области семь районов получат комплекты спортинвентаря

Они отмечены за успехи в рамках проекта «Спорт в моем дворе», рассказали 24 октября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
10:42 сегодня
0 322
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Спортивный инвентарь закупят для Боровского, Износковского, Козельского, Куйбышевского, Мосальского, Ферзиковского и Юхновского районов.

Там чаще всего проводились различные мероприятия для всех желающих.

Этот региональный проект реализуется в Калужской области уже три года.

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