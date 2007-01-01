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Спорт

Калужане поучаствуют в проекте «СпортТрек»

Зарегистрироваться могут все желающие, сообщили 23 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
15:40 сегодня
0 342
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Проект проводится в рамках платформы «Россия — страна возможностей».

Калужане смогут участвовать в мероприятиях, а также представить инициативы и получить поддержку в их реализации.

Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, «СпортТрек» построен на принципе геймификации.

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Karson

зато у него теперь есть "безопасный счёт". можно дальше денежки на него переводить.

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maks17

На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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Alexandr Seva

Почему не 20? Или как в Тульской области 5?

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2 1524
kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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14:14 сегодня
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Alexandr Seva

Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

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В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
14:13 сегодня
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AJE

Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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Авто и транспорт
В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2738
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
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В Калуге введут новые запреты для электросамокатов
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