Калужане поучаствуют в проекте «СпортТрек»
Зарегистрироваться могут все желающие, сообщили 23 октября в правительстве Калужской области.
Проект проводится в рамках платформы «Россия — страна возможностей».
Калужане смогут участвовать в мероприятиях, а также представить инициативы и получить поддержку в их реализации.
Как рассказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин, «СпортТрек» построен на принципе геймификации.
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