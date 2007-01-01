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Спорт

Калужские хоккеисты проведут домашние матчи в двух турнирах

В группе «А» Юношеской хоккейной лиги калужский «Космос» 23 октября сыграет с «Брянском».
Дмитрий Ивьев
15:36 сегодня
0 376
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В группе «Б» обнинский «Олимп» 27 октября будет принимать «Рязань-ВДВ».

В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» 25 и 26 октября сыграет во Дворце спорта «Центральный» с «Полетом» из Рыбинска.

Как сообщили в калужском Минспорта, турниры проводятся по нацпроекту «Демография».

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На этом участке то особо не гоняют-негде разогнаться.А вот дальше вниз-надо бы поставить знаки точно.

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kalugavip

Бесплатных минут нет, Вы должны оплатить в течение первых 15 минут, т.е. допустим, Вы припарковались и Ваше авто сразу зафиксировала контрольная система распознавания госномеров в зоне платной парковки. Если Вы в течение первых 15 минут вносите оплату, то всё ок. Если нет, фиксируется штраф.

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Парковка на ул. Площадь Старый Торг 2, когда станет платной? Там каждый день очень много машин ставят, а денежка с этих машин не идет почему то в городской бюджет.

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Бесплатно до второго проезда хитрой машинки с камерами. Практика показала, что повторно едут они примерно через час-полтора, так что...

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В Калуге начали появляться новые знаки о платной парковке
13:26 сегодня
6 2738
bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

...
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