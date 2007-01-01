Калужские хоккеисты проведут домашние матчи в двух турнирах
В группе «А» Юношеской хоккейной лиги калужский «Космос» 23 октября сыграет с «Брянском».
В группе «Б» обнинский «Олимп» 27 октября будет принимать «Рязань-ВДВ».
В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги «Калуга» 25 и 26 октября сыграет во Дворце спорта «Центральный» с «Полетом» из Рыбинска.
Как сообщили в калужском Минспорта, турниры проводятся по нацпроекту «Демография».
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