Калужане выиграли чемпионат России по авиагонкам

Соревнования проходили на аэродроме «Орешково», рассказали 22 октября в региональном министерстве спорта.

Летчики на самолетах Л-29 проходили воздушную трассу на время. Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Калужане Владимир Москаленко, Алексей Шахматов и Юлия Крылова заняли весь пьедестал почета.

В командном зачете Калужская область также стала первой.

Кроме того, в турнире по высшему пилотажу Владимир Москаленко завоевал «бронзу».