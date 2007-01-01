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Спорт

Калужане выиграли чемпионат России по авиагонкам

Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
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Соревнования проходили на аэродроме «Орешково», рассказали 22 октября в региональном министерстве спорта.

Летчики на самолетах Л-29 проходили воздушную трассу на время. Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Калужане Владимир Москаленко, Алексей Шахматов и Юлия Крылова заняли весь пьедестал почета.

В командном зачете Калужская область также стала первой.

Кроме того, в турнире по высшему пилотажу Владимир Москаленко завоевал «бронзу».

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bmnw

Нужно обязать каждого, кто пользовался самокатом, приобрести автомобиль и перемещаться по городу, как нормальные люди, а не мешая всем на самокатах, не мешая автомобилям в качестве пешехода, бесконечно ходя по всем этим переходам, и не перегружая систему общественного транспорта, которую городское руководство в убыток бюджету вынуждено поддерживать ради всяких простолюдинов (хорошо хоть частникам запретили нести убытки на большинстве маршрутов, а то вообще все страдали)

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