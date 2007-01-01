Калужане выиграли чемпионат России по авиагонкам
Соревнования проходили на аэродроме «Орешково», рассказали 22 октября в региональном министерстве спорта.
Летчики на самолетах Л-29 проходили воздушную трассу на время. Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Калужане Владимир Москаленко, Алексей Шахматов и Юлия Крылова заняли весь пьедестал почета.
В командном зачете Калужская область также стала первой.
Кроме того, в турнире по высшему пилотажу Владимир Москаленко завоевал «бронзу».
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