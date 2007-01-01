Шапша поручил построить в Калужской области две спортивные площадки

Об этом шла речь во вторник, 22 октября, в ходе личного приема, который провел губернатор Калужской области.

К нему обратились жительница Таруса, где никак не могут построить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Сейчас идут суды с подрядчиком.

Владислав Шапша поручил выполнить все работы в следующем году.

Еще одна площадка для занятий спортом, по словам главы региона, появится в микрорайоне Куровской в Калуге.