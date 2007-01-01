Команда из Кировского района выиграла областной военизированный кросс
Соревнования прошли в калужской спортшколе олимпийского резерва «Орленок» в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подростки соперничали в беге на два километра, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты.
Первое место занял Кировский район, второе – Малоярославец, третье – Калуга.
Личное первенство выиграл кировчанин Степан Кучеров.
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