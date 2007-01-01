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Спорт

Калужане выиграли медали на соревнованиях по рукопашному бою

Турнир «Надежды России» прошел в Санкт-Петербурге, рассказали 21 октября в министерстве спорта Калужской области.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
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Туда приехало около 600 спортсменов из 35 регионов.

Калужскую область представляли спортсмены из Балабаново, Ермолино и Калуги.

Призовые места заняли Юлия Толбатова, Дарья Машариллова, Святослав Папченко, Диана Чистякова и Александр Афонаскин.

Состязания проводятся в рамках национального проекта «Демография».

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Лента комментариев
mik27

И на генерала Попова до сих пор воняет у Атмосферы. Домов понастроили , а с канализацией проблему не могут решить. Клоуны.

...
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Улицу Спартака в Калуге затопило вонючей водой из канализации
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник Кирову в Калуге первоначально стоял совсем не там, где сейчас, да и сам памятник выглядел совсем по - другому.

...
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11:51 сегодня
1 3977
mik27

Домов понастроили на правобережье , а насос не могут купить. Там и в прошлом году воняло часто.

...
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VGA

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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Понедельник в Калуге будет дождливым
10:56 сегодня
2 1952
mrTJohn

А на фото - Москвич, однако.

...
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В Калужской области «Москвич» врезался в дерево
08:58 сегодня
1 758
VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

...
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Понедельник в Калуге будет дождливым
07:17 сегодня
2 1952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Михаил Михайлович Яншин родился в Юхнове 2 ноября 1902 года, тогда еще Смоленской области. Город Юхнов был включен в состав Калужской области  только в 1944 году. Будущий актёр родился в семье Михаила  Яншина, и  Александры Яншиной, урождённой Зуевой.

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20 октября родился режиссер Михаил Яншин
11:08 20.10
6 5117
A-72

их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

...
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В Калуге строительные работы на Синих мостах скоро закончатся
15:56 19.10
1 3596
Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

...
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В Калуге отменили рейсы в Екатеринбург и Казань
15:11 19.10
2 4028
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