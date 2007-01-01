Калужане выиграли медали на соревнованиях по рукопашному бою
Турнир «Надежды России» прошел в Санкт-Петербурге, рассказали 21 октября в министерстве спорта Калужской области.
Туда приехало около 600 спортсменов из 35 регионов.
Калужскую область представляли спортсмены из Балабаново, Ермолино и Калуги.
Призовые места заняли Юлия Толбатова, Дарья Машариллова, Святослав Папченко, Диана Чистякова и Александр Афонаскин.
Состязания проводятся в рамках национального проекта «Демография».
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