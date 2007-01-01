Калужские каратисты выиграли несколько медалей на Кубке России
Наш регион на соревнованиях глухих спортсменов представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест», рассказали 20 октября в министерстве спорта региона.
Турнир в Краснодарском крае собрал больше 40 участников из 10 регионов.
Денис Лобанов и Артем Уланов из Калуги выиграли свои весовые категории и завоевали бронзовые медали в абсолютной категории.
Илья Французов в своем весе стал вторым.
Калужская команда стала третьей в общем зачете.
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