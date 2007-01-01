Калужские каратисты выиграли несколько медалей на Кубке России

Наш регион на соревнованиях глухих спортсменов представляли воспитанники спортивно-адаптивной школы «Эверест», рассказали 20 октября в министерстве спорта региона.

Турнир в Краснодарском крае собрал больше 40 участников из 10 регионов.

Денис Лобанов и Артем Уланов из Калуги выиграли свои весовые категории и завоевали бронзовые медали в абсолютной категории.

Илья Французов в своем весе стал вторым.

Калужская команда стала третьей в общем зачете.