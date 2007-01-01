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Спорт

Хоккеисты «Калуги» дважды выиграли на выезде

В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги наша команда победила в Подольске местную команду «Воевода».
Дмитрий Ивьев
08:45 сегодня
0 372
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Первый матч закончился со счетом 8:1. Во втором поединке калужанам пришлось труднее, они проигрывали 0:3, но они все-таки победили – 4:3.

Как рассказали в региональном Минспорта, турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Калуга» по итогам шести матчей лидирует в западной конференции лиги.

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Лента комментариев
mik27

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mik27

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Karson

и где дождь? с утра солнечно! вы фсё врёте.

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А на фото - Москвич, однако.

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VGA

А у меня в прогнозе на сегодня весь день ясно, даже облаков нет.

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Михаил Михайлович Яншин родился в Юхнове 2 ноября 1902 года, тогда еще Смоленской области. Город Юхнов был включен в состав Калужской области  только в 1944 году. Будущий актёр родился в семье Михаила  Яншина, и  Александры Яншиной, урождённой Зуевой.

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их же открыли через 3 месяца после закрытия. шапша и Денисов лично открывали

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Kapustochka

Аэропорт - это просто гавань, поле и здания.

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