Хоккеисты «Калуги» дважды выиграли на выезде

В рамках Национальной молодежной хоккейной лиги наша команда победила в Подольске местную команду «Воевода».

Первый матч закончился со счетом 8:1. Во втором поединке калужанам пришлось труднее, они проигрывали 0:3, но они все-таки победили – 4:3.

Как рассказали в региональном Минспорта, турнир проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

«Калуга» по итогам шести матчей лидирует в западной конференции лиги.